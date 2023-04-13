"Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ama çok ciddi sorunumuz var"

Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ama çok ciddi sorunumuz var

AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen Akar, memleketi Kayseri'de seçim çalışmalarına başladı.

Partisinin diğer milletvekili adaylarıyla Şehitler Anıtı'nı ve Seyyid Burhaneddin Veli Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü çalışmaların yanı sıra terörle mücadeleye de kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Hulusi Akar, "Vatandaşımız yalnız değildi. Diğer taraftan devletimiz de yalnız değildi, 85 milyon vatandaşımız da devletinin yanına koştu, Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e kadar depremzedelerin acılarını paylaşmak için ilk andan itibaren çabaladı." diye konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, ilk andan itibaren harekete geçtiğini aktaran Akar, Mehmetçiğin de ilk andan itibaren halkın yardımına koştuğunu belirtti.

Hulusi Akar, "Bütün kayıtlara, videolara rağmen bunu bazı görmeyen, duymayanlar var. Gerçekleri ortaya koymamıza rağmen maalesef bazıları bunu tekrar tekrar gündeme getiriyorlar. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bunun bilinmesi lazım. Kara Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızla beraber mücadeleyi başlattık ve sürdürüyoruz." dedi.

Bağrından çıktığı milletinin her zaman yanında yer alan Mehmetçiğin terörle mücadelesine de büyük başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Mehmetçik gerek yurt içi gerek sınır ötesinde terörle mücadeleye büyük bir başarıyla devam ediyor. Şehitlerimizin bir tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda terör örgütü ciddi bir sıkıntı içinde. Katılımlar sıfır oldu. Kaçışlar çoğaldı ve terör örgütü çöküş içinde. Mehmetçik görevini yapmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. Durmayacağız. Durmak yok."

Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoruna, Mehmetçiğin operasyonlarıyla müsaade etmediğini belirten Akar, "Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler. Dolayısıyla bazılarının hayalleri suya düştü. Bu teröristlere helikopter, çimento, silah, mühimmat, para, ne verirlerse versinler, bunların arkasında kim olursa olsun. Biz inşallah asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bunların üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

"TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAMAYANLARA KARŞIYIZ"



Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de seçim sürecini de başlattıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, milletimizin teveccühleriyle böyle bir görev, vazife aldık. Kıymetli hemşerilerimizin bize destek olacağına inanıyoruz. Burada diğer aday arkadaşlarımızla beraber bu kampanyayı milli, manevi, tarihi değerlerimize uygun şekilde yürüteceğiz." dedi.

Ülkenin ve milletin hayrına ne varsa onun yanında olduklarını söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"Burada en önemli konu, ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası ve refahı. Buna karşı ne varsa ona karşıyız. Terörle arasına mesafe koyamayanlara karşıyız. Onların bizimle alakası yok. Dolayısıyla asil milletimizin, halkımızın bu konuda mutlaka teyakkuzda olacağına, bunu değerlendireceğine inanıyorum. Milletimizin feraseti, yıllarca mücadele ettiğimiz PKK'yla iş birliği yapan siyasi kurum ve kuruluşlarla, onlarla ittifak yapanları görecektir. Bizim herhangi bir şekilde ayrımcılığımız, kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökeni ile bir sorunumuz yok. Fakat terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ama çok ciddi sorunumuz var."