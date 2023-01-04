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04 Ocak 2023 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 12:25:00

Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edildiği hatırlatılarak görüşmeye ilişkin soru üzerine Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızla her zaman olduğu gibi periyodik, olağan bir görüşme yaptık. Son gelişmeler hakkında kendilerine bilgi sunduk, talimatlarını aldık. Herhangi olağanüstü bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Güncel gelişmelere ilişkin raporlarını takdim ettiklerini ifade eden Akar, Moskova'da Türkiye-Rusya ve Suriye savunma bakanları arasındaki üçlü toplantıya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bizim amacımız ülkemizin, milletimizin savunması. Bunun için terörle mücadele çok önemli bir unsur. Bugüne kadar terörle mücadelede yapılanlar, sağlanan başarılar ortada. Bu konuda kararlı olduğumuzu oradaki muhataplarımıza ifade ettik. Diğer taraftan ilave bir mülteci alma durumumuz söz konusu değil. Onu kendilerine vurguladık. Bir diğer önemli konu da ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durumda, kararda bulunmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Herhangi bir provokasyona, gerçek dışı haberlere itibar ederek farklı tutumlara girmemeleri lazım. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz."

Akar, Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Tek gayemiz ülkemizin, milletimizin savunması ve buna karşı saldırıda, tacizde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek. Bu konuda çalışıyoruz" dedi.

Akar, Moskova'daki üçlü görüşmeye ilişkin de "Yaptığımız görüşmenin devamı olacak. Bununla ilgili gerekli mutabakatlar sağlandı. Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz. Uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz bu sürecin makul, mantıklı ve başarılı şekilde devam etmesi, terörle mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşmesi. Bizim bir diğer temennimiz de Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde evlerine ve topraklarına dönmesidir. BMGK 2254 sayılı kararının uygulanmasını da her zaman destekledik, destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hulusi akar rusya suriye ortak devriye
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