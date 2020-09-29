Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmelerde, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.