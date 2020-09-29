29 Eylül 2020 Salı 14:39:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 14:39:00
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile görüştü
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmelerde, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.
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