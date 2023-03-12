Bakan Akar, Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek Üssü'nde olacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek Üssü'nde olacak
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek Üssü'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde bulunacak.
Bakan Akar, saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
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