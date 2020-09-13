Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Macron'un politikaları çöktü

Milli Savunma Bakanı Hlusi Akar son dakika açıklamalarda bulundu. Akar; "18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor." dedi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Adalar anlaşmalara aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldı.

Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adalar var. Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumlamakta. Bunların takipçisiyiz. Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz.

YUNAN TARAFININ ADALARA ASKER GÖNDERMESİ KIŞKIRTICI

Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz burada bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor. Meis adası'na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri Türk kamuoyunu rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.

Silahlanma yarışı başladı Fransa kışkırtıyor. Meis Adası'nın silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var.

Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı bir yol olduğunu herkesin görmesi lazım.

GERGİNLİĞİ HİÇ KİMSEYE YARARI YOK.

Bizim anlayışımıza göre gerginliği hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşım var. Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hamleleri şimdi açık ve seçil bir şekilde ticari maksadı olduğu kesin. Yunanistan'dan alacağı paralarla kendisine katkı sağlayacak. Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada bunu kapatmak için bazı roller almaya kalkıyor. Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü.

MACRON HATALARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR

Macron bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil.

Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Macron'un politikalarının iflas ettiği ortadadır.

40 bin kilometrelik bir alan Meis Adası'ndan dolayı Yunanistan'a veriliyor bizim bunu kabul etmemize imkan yok. Herkesi aklı selime davet ediyoruz. O zaman problem çözülmez. Biz hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik. Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis'in geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiş söz konusu değildir.

FİTNE ÇALIŞMALARI

Peşinen şunu söyleyeceğim bu ve benzer söylemler tamamen bir şekilde fitne çalışmalarıdır. Bu fitne çalışmalarının da bizim asil milletimiz karşısında hiçbir etkisi ve kıymeti yoktur.

Biz her zaman dördüncü toplantı için biz ev sahipliği yapmaya hazırız Yunan komşularımız ne zaman istiyorlarsa buyursun gelsinler konuşalım ve ortada ne var ne yoksa ortaya çıksın istiyoruz. Biz haklı olduğumuz için konuşmaktan çekinmeyiz.

ROL KAPMA ÇABASI

Macron'da bir rol kapma çabası var. Burada hiçbir temsil yetkisi yok. Avrupa Birliği'nin arkasına sığınıyorlar. NATO'nun beyin ölümünden bahsedeceksiniz ertesi gün NATO'dan medet umacaksınız. Artık köprünün altından çok sular geçti. Türkiye'nin menfaatini korkutmak için ne yapmak gerekiyorsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Bunlar için benim söyleyebileceğim tek söz; Entelektüel namus. Aynı kişiler burada Meis'e 40 bin kilometre bir alan talep ediyorlar. Bunu hiç kimse kabul etmez biz akla ve mantığa davet ediyoruz.

HERKESİN BİZİM ORADA NE YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ ANLAMASI LAZIM

Bizim bütün diğer konularda olduğu gibi Türkiye son derece hukuka uygun eylemler içinde. Şu anda BM'nin tanıdığı tek siyasi güç Sarrac hükümeti biz de ilişkilerimizi onlarla yürütüyoruz. Bunun da saklı gizli bir tarafı yok. Fransa ve Abu dabi Hafter'e çok ciddi destekler sağladı. Biz oradaki bu saldırıları durdurmaya çalıştık. Oradaki Hafter'in terk ettiği yerlerde 20 tane toplu mezar bulundu. Biz bunlara karşı mücadele ediyoruz. Biz davet üzerine tamamen insani nedenlerle oradayız. Herkesin bizim orada ne yaptığımızı çok iyi anlaması lazım.

Bir çok ülke ve BM buradaki Hafter grubunun saldırılarına karşı sessiz kalıyor. Burada insanlar bir takım ekonomik çıkarlar ve siyasi çıkarlar doğrultusunda taraf oluyorlar. Bunu da bilip öyle değerlendirmek lazım. 2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların da aynen Libya'da yapıldığını görmekteyiz.

TÜRKİYE LİBYA'DA ÜS KURACAK MI?

Çeşitli eğitim merkezlerinde oradaki Libyalı kardeşlerimizin eğitimine düzenli ordu kurmalarına yardımcı oluyoruz.