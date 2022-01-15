Cezalandırma operasyonları sürüyor: 44 terörist etkisiz hale getirildi

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15 Ocak 2022 Cumartesi 09:52:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 10:38:00

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Cezalandırma operasyonları'nda 44 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, “Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akar, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin soruyu yanıtladı.

Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar terörist saldırı
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