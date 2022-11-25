Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar, "Milli istikbal mücadelesi olarak gördüğümüz yerli ve milli savunma sanayimizi daha ileriye taşımak için kamu, vakıf ve özel sektör kuruluşlarımızla tam bir uyum içerisinde azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.