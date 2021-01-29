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29 Ocak 2021 Cuma 18:21:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 19:06:00

Türk-Rus ortak merkezi yarın faaliyete başlıyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Türk-Rus ortak merkezi çalışmalarının tamamlandığını, merkezin yarın faaliyete başlayacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak" açıklamasında bulundu.

Akar, "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Akar, "Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez'in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Akar, "Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye rusya azerbaycan bakan akar ortak harekat Türk-Rus ortak merkezi
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