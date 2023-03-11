VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'na katıldı
"Kiralık konut arzını kısa sürede artırmayı planlıyoruz"
Bakan Kurum: İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek
"MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır"
"14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız"
BM: Kolera salgını, Afrika'da 11 ülkede "endişe verici" boyutta
Hububat ve bakliyattan 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
YSK: Seçime 36 parti katılacak
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 şüpheli yakalandı
MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarını toplayacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 59,4 milyon lira ceza verdi
Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
Yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu etiketi elektrikli ve hibrit araçlar için de hazırlandı
Depremzedelere 84 ton yardım "demir kanatlar"la ulaştırıldı
"Deprem bölgesinde sanayi sitesindeki esnaflarımızla ilgili KOSGEB acil durum destek kredisini devre...
Bakan Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 917 bin mükellefi RADAR'ına aldı
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Türkiye'den İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Depremzedeler seçim için 17 Mart'a kadar adres beyanı yapabilecek
11 Mart 2023 Cumartesi 13:21:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 13:21:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaraların sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Antakya'da incelemelerde bulunan Akar, Arsuz'a geçerek depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Buradan beraberindeki Orgeneral Güler ile Ayla-Naci Uyar Okulunun bahçesinde kurulan çadır kente giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi.

Çadır kentteki sosyal markette de incelemelerde bulunan Akar, daha sonra depremzedelerin kullanımına açılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Gülcihan ve Uluçınar özel eğitim merkezlerine geçti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Akar'a depremzedeler, askeri kampların kendilerine açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Çok teşekkür ediyoruz, bize her şeyi unutturdunuz. Allah sizleri var etsin, Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullanan vatandaşlara Bakan Akar, "Devlet millet el ele, omuz omuza hep beraber bu yaraları hep beraber saracağız. Devlet, millet olarak bir ve beraberiz." karşılığını verdi.

Etiketler : hulusi akar hatay deprem bölgesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX