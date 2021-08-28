8 uçak ile hava köprüsü kuruldu, 48 saat içinde tahliye tamamlandı

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28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:42:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:35:00

Milli Savunma Bakanı Akar: 48 saatten az bir sürede personelimiz tahliye edildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, "25 Ağustos günü geç saatlerde tahliye başlamıştır. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımız ile hava köprüsü kurulmuştur. 48 saatten az bir sürede personelimiz Kabil'den tahliye edilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi." dedi.

Bakan Akar şunları kaydetti:

"(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir."

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar afganistan tahliye
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