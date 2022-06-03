Milli Muharip Uçak'ın motoru geldi

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03 Haziran 2022 Cuma 08:21:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 08:21:00

Milli Muharip Uçak'ın motoru Türkiye'ye geldi

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak F110 Turbofan Motoru, ABD tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Teslim edilen motor, MMU prototipinde kullanılacak. Şu ana kadar kaç adet F110 motorunun teslim edildiği bilinmezken, test faaliyetleri için 10 adet motorun tedarik edileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref CAN, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri esnasında önemli açıklamalarda bulundu. CAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkış yapması planlanan Milli Muharip Uçak'ın prototipinde kullanılacak F-110 motorunun, Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.

SavunmaSanayiST.com'da yer verilen habere göre, Milli Muharip Uçak için en zorlu aşama olan motor tedarikinin başarıyla gerçekleştirilmesi açısından kritik öneme sahip. Şu ana kadar kaç adet F110 motorunun teslim edildiği bilinmezken, test faaliyetleri için 10 adet motorun tedarik edileceği belirtildi.

TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor. TUSAŞ tarafından tedariki planlanan 10 adet F110 motorunun 8 adedinin bu prototiplerde (uçak başı iki motor) kullanılacağı, geri kalan 2 adet motorun ise yedek amaçlı tedarik edileceği biliniyor.

TUSAŞ-MMU

Seri üretime MMU'larda ise Türkiye'nin özgün olarak geliştireceği turbofan motorun kullanılması hedefleniyor. Bu amaçla Türk Kale Arge firması ile İngiliz Rolls-Royce firması, çeşitli ortak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Mayıs ayı içerisinde de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR'in liderlik ettiği bir heyet, bu amaçla Rolls-Royce'u ziyare etmişti.

MMU'NUN İLK UÇUŞU NE ZAMAN?

Milli Muharip Uçak'ın üretim faaliyetleri, halihazırda TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın, 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması planlanıyor. MMU Blok 0'ın ilk uçuşunun ise 2026 yılı sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ, 2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretimini tamamlamayı planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I A/C'nin, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, 2030'lu yılların ilk yarısında MMU için IOC/FOC ilan edecek.

Etiketler : Abdurrahman Şeref CAN MMU MMU Blok I A/C
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