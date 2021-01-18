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18 Ocak 2021 Pazartesi 15:06:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 15:06:00

Milli Muharip Uçak projesinde heyecanlandıran gelişme: TUSAŞ TF-X için düğmeye basıyor

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TUSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Temel KOTİL, Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında PDR faaliyetlerinin Nisan 2021'de başlayacağını açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Temel KOTİL, ODTÜBİRDER’in canlı yayınına konuk oldu.

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre, yayın esnasında Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Temel KOTİL, Milli Muharip Uçak TUSAŞ TF-X Projesi'nde Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetlerine Nisan 2021’de başlanacağını vurguladı.

Prof. Dr. KOTİL, PDR faaliyetlerine müteakiben ilk MMU prototipinin, 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır biçimde hangardan çıkış yapacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; dört ayrı fazdan oluşan MMU Programı kapsamında, 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan PDR faaliyetle birlikte ‘Faz-1 Aşama-1’ aşamasının da tamamlanması planlanıyor.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda MMU’nun; 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030’lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

MMU Projesi kapsamında, 3000’i TUSAŞ bünyesinde olmak üzere 6000’den fazla mühendisin görev alması bekleniyor.

Etiketler : tusaş milli muharip uçak tf-x temel kotil
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