Milli Mayın Faaliyet Merkezi, 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha etti

Milli Mayın Faaliyet Merkezi, 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha etti

MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, mayın temizliğiyle mayın riski olan kırsal bölgelerde yaşayanların can güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Bugün, Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü!



Bakanlığımıza bağlı Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) 2015'ten beri yaklaşık 191 bin adet mayını imha ederek 39 milyon metrekare alanı mayından temizledi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/BK8fF5gD1O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2023

Temizlenen alanlarda tarım ile hayvancılık faaliyetleri ve yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

MAFAM'ın 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha ederek 39 milyon metrekare alanı mayından temizlediği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atış ve tatbikat alanı ve kamu yatırımı olarak kullanılan yaklaşık 2 milyon metrekare alanda patlamamış mühimmat ve mühimmat artığının temizlendiği açıklandı.

Mayınlı alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik 6 bin kişiye mayın risk eğitimi verildiği ve farkındalık oluşturma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.