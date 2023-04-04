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04 Nisan 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:30:00

Milli Mayın Faaliyet Merkezi, 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde 2015'ten beri 191 bine yakın mayın imha edilerek 39 milyon metrekare alan mayından temizlendi.

MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, mayın temizliğiyle mayın riski olan kırsal bölgelerde yaşayanların can güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Temizlenen alanlarda tarım ile hayvancılık faaliyetleri ve yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

MAFAM'ın 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha ederek 39 milyon metrekare alanı mayından temizlediği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atış ve tatbikat alanı ve kamu yatırımı olarak kullanılan yaklaşık 2 milyon metrekare alanda patlamamış mühimmat ve mühimmat artığının temizlendiği açıklandı.

Mayınlı alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik 6 bin kişiye mayın risk eğitimi verildiği ve farkındalık oluşturma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mayın imha milli mayın faaliyet merkezi

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