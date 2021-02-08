Milli imkanlarla geliştirildi! Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak

Demir, yaptığı paylaşımda "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" ifadelerini kullandı.



Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen KGK Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmayı sürdürüyor.

UZUN MENZİLDE HASSAS VURUŞ - KANATLI GÜDÜM KİTİ

KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK83 ve 500 lb'lik MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km'nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

Kit Yeteneklerine Genel Bakış

Açılır kanat bütünü ile uzun menzil

Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme

Tümleşik ANS/KKS (İng. INS/GPS şifreli yazılım desteği) hassas vuruş kabiliyeti

F-16C Blok 40 ve F 4E / 2020 savaş uçaklarına sertifiye

Seçilebilir vuruş açısı

Fırsat hedeflerine taarruz

Yol noktası takip edebilme

MIL STD 1760 uyumluluğu