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02 Haziran 2021 Çarşamba 19:43:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 19:43:00

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13.45'te toplandı. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

5 saat süren toplantı sonrası bildiri yayımlandı. Toplantıda Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları değerlendirildi. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alındı.

MGK bildirisindeki başlıklar:

- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla icre edilen operasyonlar ile yürütülen faaliyetler değerlendirilmiştir.

- Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların, ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir.

- Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği ve bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türkü tedbiri almaya devam edeceği ifade edilmiştir.

- Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk dahilinde karşılıklı diyalohla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

- İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmış, savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filisin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmesizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.

Etiketler : Doğu Akdeniz Filistin Devleti MGK Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Terörle Mücadele
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