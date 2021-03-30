Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisinde Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.
MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.
-Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi.
-Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.
-Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı.