  • BIST
    1395.79
  • Dolar
    8,3596
  • Euro
    9,8022
  • Altın
    452,6890
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Hamas lideri Heniyye: Geri dönüş hakkı, vazgeçilmeyecek kutsal bir haktır
Bakan Koca: Mutasyon oranı yüzde 75'lere ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 550 bini geçti
Ankara'da yüz yüze eğitim devam edecek
Kimlikle seyahat dönemi resmen başlıyor
Türkiye'den NAVTEX ilanı
PKK'dan Sincar'da Ezidilere işkence!
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı
1985'te bir uydu füzeyle nasıl vuruldu?
Kripto parayla çiğ köfte satıyor
Volkanik kayalara peri kızları çiziyor
BABASI SIRTINDA TAŞIYORDU Batuhan için yollar açılıyor
İSTANBUL'UN 625 MİLYON METREKÜP SUYU VAR
13 YILDA 465 ENGELLİYİ SEVİNDİRDİLER MAVİ KAPAKLA GELEN MUTLULUK
Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!
Salvador Dali gibi bir çift!
İşte MHP'nin 5 hedefi
Bu kez çocukları hedef alıyor
Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı
Beklenen tarih açıklandı: Yerli sprey aşı müjdesi!
"Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı
Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı
Kandil operasyonunda çarpıcı detay
30 Mart 2021 Salı 20:39:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 20:39:00

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

ABONE OL

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisinde Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.

-Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi.

-Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.

-Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı.

Etiketler : mgk Doğu Akdeniz Libya halkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Motosiklet bir tutku

Motosiklet bir tutku
Kızları için 27 yıllık semtini terk etti

Kızları için 27 yıllık semtini terk etti
Demet'i korkutan takip

Demet'i korkutan takip
Yoğun tempoya deniz molası

Yoğun tempoya deniz molası
Hayatımız gösterişli değil normal

Hayatımız gösterişli değil normal
Başarısı ABD basınında

Başarısı ABD basınında
Film heyecanı

Film heyecanı
Kızını uyutmakta zorlandı

Kızını uyutmakta zorlandı
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER