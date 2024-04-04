VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YSK'den 2 ilçe için karar!
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde!
Ankara'daki yangının nedeni belli oldu
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Van'da DEM Parti adayının "mazbatasının iptalini" isteyen CHP'li yönetici hakkında ihraç talebi
"Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir"
04 Nisan 2024 Perşembe 15:58:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 15:58:00

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te başladı.

TOPLANTININ İLK BAŞLIĞI TERÖRLE MÜCADELE

Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.

Başkan Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

PKK YANDAŞLARININ AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE SALDIRILARI

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek.

Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.

WASHİNGTON YÖNETİMİYLE İLİŞKİLER

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE'DE SÜRDÜRDÜĞÜ KATLİAMLAR

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.

'KIRMIZI KİTAP' GÜNCELLENMESİ İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR

Ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar.

Yıl bitmeden MGK'nın onayına sunulması planlanan çalışmada gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek.

Etiketler : mgk başkan erdoğan toplantı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX