Ankara'da kritik toplantı! İşte masadaki konular...

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak.
YENİ OPERASYONLAR MASADA
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
DOĞU AKDENİZ MESELESİ
Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ'daki durum görüşülecek
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
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