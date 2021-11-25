Ankara'da kritik toplantı! İşte masadaki konular...

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25 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 09:35:00

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak.

YENİ OPERASYONLAR MASADA

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ'daki durum görüşülecek

Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.

Etiketler : Başkan Erdoğan Afganistan Libya ve Karabağ Doğu Akdeni Milli Güvenlik Kurulu
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