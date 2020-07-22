22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:28:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:37:00
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.
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