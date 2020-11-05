Milli gururumuz TB2 SİHA, yeni imajıyla büyük beğeni aldı

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli gururumuz Bayraktar TB2 SİHA'mızın yeni logosunu ve imajını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.



Selçuk Bayraktar, Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'larımız için tasarladığı yeni logoyu #MilliTeknolojiHamlesi hastagi ile paylaştı. İçinde yerlilik ve millilik olanların kısa sürede büyük beğenisini alan paylaşımda Bayraktar 'Kahraman Polis Havacılık Teşkilatımız [polis_havacilik] #BayraktarTB2 S/İHA ve yeni yaptıkları logolarıyla..." ifadelerini kullandı.

SINIFININ EN İYİSİ

Katıldığı her operasyonda başarılarıyla göz dolduran milli gururumuz Bayraktar TB2, özellikleriyle de sınıfının en iyisi olma özelliğini koruyor. İlk olarak 2014 yılında TSK envanterinde yerini alan SİHA'larımız yurt içi ve yurt dışındaki mücadelerimizde aktif olarak kullanılıyor.