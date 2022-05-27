VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antik Mısır'a ışık tutan 50 bin eser
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni Ve Fetih Kutlamaları Daveti
Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip
Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor
'Terör koridoru' hayalini Mehmetçik yıktı
Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması!
Gökbey'e milli motor takılacak
Bir ilçemize talih kuşu kondu
27 Mayıs alçaklığı yalanlarla geldi!
Bakan Varank müjdeyi verdi: 3 kritik anlaşma imzalanacak
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Borsa güne yükselişle başladı
Al Jazeera, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak
ABD'de iç terör ofislerinin kurulmasına yönelik tasarı Cumhuriyetçilerin engeline takıldı
AK Partili Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı
Blinken'dan Çin'e mesaj: Çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz
Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi
Türkiye ilan etti: Biz gereğini yaparız
2,5 milyonluk oyuncak
Tek kişilik performans
Yeniden İstanbul'da
Listelere girdi
27 Mayıs 2022 Cuma 12:40:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 12:40:00

Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi, Azerbaycan için geliştirdiği deniz platformu çözümleriyle ülke donanmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

STM, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da taktik insansız hava aracı (İHA) ve deniz platformu çözümlerini sergiliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da kendilerini memleket topraklarında hissettiklerini ve festivale beklediğinden yoğun bir ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Stantlarında bir yandan çocuklara gemi, drone tasarımı yaptırdıklarını, diğer yandan katılımcılara STM'nin neler yaptığını anlattıklarını ifade eden Güleryüz, askeri denizcilik ve taktik İHA sistemlerine ilişkin çözümlerinin örneklerini de sergilediklerini belirtti.

Uzun süredir Azerbaycan Deniz Kuvvetleriyle görüşmeler yürüttüklerini anlatan Güleryüz, şöyle konuştu:

"STM'nin en büyük yetkinliği mühendislik. MİLGEM, İ sınıfı fırkateyn, denizaltı modernizasyonu projelerinde mühendislik gücümüze dayalı olarak çözümler üretiyoruz. Azerbaycan'da da yapmaya çalıştığımız o. Hazır bir ürün değil, Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik ne tarz ürünler üretilebilir, ne tarz platformlar ihtiyaçları karşılayabilir, bu konularda çalışıyoruz. Azerbaycan Deniz Kuvvetleriyle konuşulup onların ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz ürünlerimiz var. Beklentileri yüksek, hızlı, silah sistemleri oldukça güçlü, küçük boyutuyla etkin ve hızlı şekilde çözüm oluşturabilecek platformları, buna yanıt olabilecek ürünleri buraya getirdik."

20 ülke Kargu ile ilgileniyor, Alpagu göreve hazırlanıyor

Özgür Güleryüz, festivalde sergiledikleri döner kanat vurucu İHA platformu Kargu'nun 2018 yılından bu yana etkin kullanıldığını söyledi.

Kargu ile Asya ve Güney Amerika'da ihracat başarıları yakaladıklarını ifade eden Güleryüz, şunları kaydetti:

"20'den fazla ülke ile Kargu konusunda görüşmeler devam ediyor. Olma ihtimali de çok yüksek. Günümüzde her savaş ortamı gösteriyor ki İHA sistemlerine ihtiyaç giderek artacak. Kargu ihracat çalışmaları devam ediyor. Kargu'nun farklı varyasyonları üzerinde çalışıyoruz. STM tarafından geliştirilen RF arayıcı başlığı Kargu'ya entegre ettik. Kargu'nun zırh delici mühimmatı üzerinde çalışıyoruz, çok kısa sürede tamamlanacak ve testlere başlayacağız diye bekliyoruz."

Boyga adını verdikleri mühimmat bırakan İHA'nın testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Güleryüz, mühimmatları 500 metreden 15 metre çap içine düşürebildiklerini ifade etti.

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu'nun testlerinin tamamlandığını ve çok kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini beklediklerini bildiren Güleryüz, gözlemci İHA Togan'na da ilginin son dönemde arttığını belirtti.

Etiketler : Global İletişim Ortağı İHA Alpagu Kargu ile Asya ve Güney Amerika
Şampiyona şarkı yazdı

Şampiyona şarkı yazdı
10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

10 yıldır çalışıyorum bir evim yok
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Bütün yaz gezecekler

Bütün yaz gezecekler
Makyaj paniği

Makyaj paniği
Selin kırmızı halıda

Selin kırmızı halıda
Konser maratonu

Konser maratonu
Kızları olacak

Kızları olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX