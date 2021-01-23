Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indirildi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye Pakistan kardeşliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Savunma alanında bağımsız ve güçlü olmayan milletlerin geleceğe güvenle bakması mümkün değildir.

Milli güvenliğimizi korumak için adım attığımız her adımda engelleme ile karşılaştık. Biz dünyanın gidişatında sözü olacak bir milletiz. Askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan güçlü olmak bizim için zorunluluktur.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ PROJE SAYISI 700'E YAKLAŞTI

Savunma sanayisinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız.

İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz.

Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız. Anadolu Gemimizden sonra yerli ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige taşıyacaktır"

"SAVUNMA SANAYİİ FİRMALARINA GÜVENİYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Akar ise milli fırkateyn 'İstanbul'un denize indiriliş töreninde, "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz. Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır." diye konuştu.

Bakan Akar, "Yerlilik ve millilik her şeyden önce Yunus Emre'nin de dediği gibi kendini bilmektir. Biz savunma sanayii firmalarına güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Fırkateyni, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle suyla buluştu. Savunma Sanayii Başkanlığı 2021 yılı savunma sanayii projeleri kapsamında inşası süren gemi denize indirildi.

80 CİVARINDA ALT YÜKLENİCİ GÖREV YAPIYOR

STM, ana alt yüklenicilerinden biri olduğu MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tesliminin ardından, projenin devamı niteliğindeki "İ Sınıfı Fırkateyn (MİLGEM Projesi 5'inci Gemi) Tedariki Projesi"nde ana yüklenici sorumluluğunu üstlendi.

Şirket, 2019 yılında SSB ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle STM, geminin tasarımı, silah-elektronik sistemleri ve ana tahrik sistemi sorumluluklarını da kapsayacak şekilde ana yüklenici olarak görevlendirildi.

ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede, 150'den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Toplamda sözleşmeli ve sipariş emriyle çalışılan firma sayısı ise 220'yi buluyor.

YERLİ FİRMALARLA PROJEYE BAŞLANDI

İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla projeye başlandı.

Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle projeye dahil edilebiliyor.

GELİŞMİŞ DENİZCİLİK ÖZELLİKLERİYLE HİZMET VERECEK

Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor.

İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.

Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateynler, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı.

Fırkateyn, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda inşa ediliyor.

YÜKSEK YERLİLİK ORANINA SAHİP

Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75’in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.

İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.