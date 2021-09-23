Milli Eğitim Bakanlığı personel alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin personel alacağı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan15 bin personel alımına ilişkin beklenen açıklama geldi.
Sözkonusu duyuruda, "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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