Bakan Selçuk paylaştı: İşte ders programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yeni yılda öğrencilere seslendi. Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” diye konuştu.
Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.
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