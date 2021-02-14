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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti
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14 Şubat 2021 Pazar 18:10:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 18:10:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan yüzbaşılar Burak Coşkun ve Ertuğ Güler'in, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit Coşkun ile Güler'in aileleriyle bir süre görüşerek, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Ertuğ Güler'in eşi Gizem Akseven Güler'in, Gölbaşı Zekiye Emin Kanıpek Anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a taziye ziyaretinde, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da eşlik etti.

Etiketler : Ziya Selçuk Şehit Ertuğ Milli Eğitim Bakanı msb
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