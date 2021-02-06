  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0580
  • Euro
    8,5155
  • Altın
    410,9500
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ne zaman aşılacağını açıkladı
Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu
Macron: Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 300 bini geçti
Türkiye, Libya Başkanlık Konseyi ve Başbakanı'nın belirlenmesini memnuniyetle karşıladı
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 584 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı
Şentop: Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni anayasa konusunda adım atılabilir
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü
"Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor"
Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başladı
Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
"Bu bir hocanın talebesine ziyaretidir"
"Dosta güven düşmana korku salacak"
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
155'ten akülü araba sürprizi
İkizler yürümek için yardım bekliyor
Gülümser Anne'nin iyilik yolculuğu
Kolesterolün doğal ilacı: nar kabuğu çayı
Hazır gıdalar vücutta ödem yapıyor
Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı
Gece körlüğü nedeni A vitamini eksikliği
Bugün burçları neler bekliyor? 5 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Türkü de dinlerim, halay da çekerim
06 Şubat 2021 Cumartesi 01:05:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 01:05:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ne zaman aşılacağını açıkladı

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüs ve yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin aşılanacağı tarih konusuna değinen Selçuk, öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanacağı bilgisini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de katıldığı programda öğretmenlerin ne zaman aşılacağı ve yüz yüze eğitimle ilgili sorulara yanıt verdi.

Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor." dedi.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okulların tamamına yakını temizlik sertifikası aldı ve okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. İllerin durumuna göre yetkililer, kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecekler

SINIFLARIN TÜMÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin sayısal tabloları var. Son 7 gün içinde 100 bin kişinin altında olursa tamamen açılır, şu sayının üstünde olursa tamamen kapanabilir gibi kararları var, bizde de bu tarz bir çalışma yapılıyor. Biz Avrupa ülkelerinin yaptığı yapsak okulları hiç kapatmamamız lazımdı ama bizde çoğu zaman kapandı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz.

Etiketler : Selçuk Milli Eğitim Öğretmenleri
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette

Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette
'Kuzey'i benden almak istiyor'

'Kuzey'i benden almak istiyor'
Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu
Özge Törer: Set bir okul gibi

Özge Törer: Set bir okul gibi
Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden

Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden
Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti

Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti
Kırmızı Kamyon ile ekranlara dönüyor!

Kırmızı Kamyon ile ekranlara dönüyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER