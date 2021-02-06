Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ne zaman aşılacağını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüs ve yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin aşılanacağı tarih konusuna değinen Selçuk, öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanacağı bilgisini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de katıldığı programda öğretmenlerin ne zaman aşılacağı ve yüz yüze eğitimle ilgili sorulara yanıt verdi.
Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor." dedi.
BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ
Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okulların tamamına yakını temizlik sertifikası aldı ve okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. İllerin durumuna göre yetkililer, kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecekler
SINIFLARIN TÜMÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin sayısal tabloları var. Son 7 gün içinde 100 bin kişinin altında olursa tamamen açılır, şu sayının üstünde olursa tamamen kapanabilir gibi kararları var, bizde de bu tarz bir çalışma yapılıyor. Biz Avrupa ülkelerinin yaptığı yapsak okulları hiç kapatmamamız lazımdı ama bizde çoğu zaman kapandı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz.
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ne zaman aşılacağını açıkladı
- Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu
- Türkiye, Libya Başkanlık Konseyi ve Başbakanı'nın belirlenmesini memnuniyetle karşıladı
- Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı
- Şentop: Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni anayasa konusunda adım atılabilir
- Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü