Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim için teknik hazırlıklarımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi.

"BİRTAKIM TEKNİK HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Bakan Selçuk ayrıca, "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

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