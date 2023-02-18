Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanıyor

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Yıkılan evlerin yenilerini bir yılda yapacağız. Vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. 89 ülkeden ülkemize yardım yapıldı. 11 bin 500 civarında ekip sahadaydı. 7 bin 146 kişi ülkelerine döndü. Ülkelerin kurduğu sahra hastaneleri duruyor.

30 bin yeni binanın inşasına 30 Mart'ta başlayacağız.

Bizi arayan herkese şunu söylüyoruz: Göründüğünden daha kötü bir tablo var. Devlet ve millet olarak tüm deprem bölgelerini ayağa kaldıracağız, bunun için çalışacağız.

BAKAN ÖZER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

Depremzede kardeşlerimizin nakil süreci başladı. 48 binden fazla öğrencinin nakili alındı.

Naklini aldıran ve isteyen öğrenci yatılı ve ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız.

Ayrıntılar geliyor...