Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen çocuklar katıldı.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Bakan Özer, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.