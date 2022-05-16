16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:33:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:33:00
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
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