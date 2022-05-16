Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.