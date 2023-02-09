Bakan Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz

09 Şubat 2023 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 11:17:00
Milli Eğitim Bakanı Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer, "10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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