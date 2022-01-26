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26 Ocak 2022 Çarşamba 11:47:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 11:50:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam

Kaynak: Sabah

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacağını belirterek, "Tazminatlardaki artış oranı yüzde 120 olacak" dedi. İşte şubat ayında çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detayları...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 milyona yakın öğretmenin merakla beklediği, şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını anlattı. Buna göre, öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam yapılacak.

Özer, "Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş olacak. Öğretmenlerimizin adaylıkları, statüleri, kariyer basamakları, mali ve sosyal hakları ve ilave hakları yeniden düzenleniyor" dedi. Bakan Özer'in ilgili kanuna yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

KAT ETTİKLERİ MESAFE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bu kanun öğretmenlerimizin özlük haklarıyla birlikte onların mesleki gelişimlerini de destekleyerek çok önemli iyileştirmeler sağlıyor. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanmış olacak. Gelişim temelli bir sistem içinde öğretmenlik süreci adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olarak yapılandırılıyor. Kanunla öğretmenlerimizin mesleklerinde bireysel olarak kat ettikleri mesafe adlandırılmış ve ödüllendirilmiş olacak.

HİYERARŞİ YOK

Kariyer basamakları öğretmenlerimiz arasında bir hiyerarşi anlamına asla gelmiyor. Bir basamaktaki öğretmenimiz, diğer basamaktaki öğretmenimizin astı ya da üstü konumunda olmayacak.

SINAV YOK EĞİTİM VAR

NASIL UZMAN ÖĞRETMEN OLUNACAK?

Adaylık sürecine ilişkin yeni bir değerlendirme modeli geliyor. Kanun yürürlüğe girdiğinde artık Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) yapılmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek. Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, bakanlığımız tarafından belirlenecek olan en az 180 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı performans gösteren öğretmenlerimiz "uzman öğretmen" unvanına sahip olacak. Şu an için uzman öğretmenliğe başvuracak potansiyel öğretmen sayımız 496 bin 288'dir.

240 SAAT EĞİTİM

Uzman öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz ise yine bakanlığımız tarafından belirlenen en az 240 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı olanlar "başöğretmen" unvanına sahip olacaklardır. Başöğretmen unvanıyla da öğretmenlerimiz ilave bir derece alacaklar. Dolayısıyla başöğretmen unvanı alanlar, kariyer basamaklarında ilerlemeye bağlı olarak iki derece almış olacaktır.

TAZMİNATLAR ARTACAK

YÜZDE 120 ZAM

Kariyer basamaklarında ilerleyen öğretmenlerimizin eğitim öğretim tazminatlarında da artış yapılacak. Tazminatlarda uzman öğretmenler için yüzde 60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1310 TL'lik bir artış), başöğretmenler içinse yüzde 120 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 620 TL) artış olacak.

SÖZLEŞMELİLER DE YARARLANACAK:

Öğretmenlik mesleğini icra edenleri sözleşmeli, kadrolu vs. diye ayırmıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerimiz de yeni haklardan, uzman ve başöğretmenlik süreçlerinden yararlanabilecekler. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler kariyer ilerlemesinde dikkate alınacak.

KİMLER SINAVDAN MUAF TUTULACAK?

Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sınavlarından muaf tutulacağını söyleyen Bakan Özer, "Öğretmenlerimizin lisansüstü eğitimlerini önemsiyoruz. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz, diğer belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ilgili sınavlardan muaf olacaklar' dedi.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ÖĞRETMENLER TAZMİNAT
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