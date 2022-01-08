08 Ocak 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 08:00:00
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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