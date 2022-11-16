Milletvekillerine İmam Hatip Sunumu

Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları 1913-2022 raporu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından milletvekillerine sunuldu. Düzenlenen bir toplantı ile rapor açıklanırken, okulların tarihçesi, geçirdiği aşamalar, bugün gelinen nokta ve başarıları aktarıldı.

İmam hatip okulları hakkında bilgilendirmek ve doğru bilinen yanlışları aktarmak üzere hazırlanan raporun sunumu, medya ve STK temsilcilerinin ardından Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programla milletvekillerine yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

En büyük sivil hareket

Programda katılımcılara hitap eden Numan Kurtulmuş, imam hatip okullarının Türkiye'de en geniş toplumsal desteğe sahip olan sivil oluşumların başında geldiğini söyledi. Halkın ekmeğini bölerek, evlatlarından kıstıklarıyla oluşturdukları müesseseler olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu şekilde tam manasıyla sivildir, kamuya yaslanmamış, kamunun desteğiyle ayakta kalmamış, hatta çoğu zaman karşıdan esen rüzgarlarla ayakta kalmayı başarabilmiş bir sivil harekettir. Onun için çok geniş bir toplumsal kabulü olmuş, milletin koruduğu müessese haline gelmiştir" diye konuştu. İmam hatip okullarının orta yol İslami inanç ve yaşamı temsil eden kurumlar olduğuna da dikkat çeken Kurtulmuş, "Bugün İslam dünyasında politik hayata da sosyal hayata da yansıyan aşırılıkların dinin ekseninden kaydırılması ile yaşandığını görüyoruz. Buna karşılık imam hatip okulları Anadolu irfanının fikri özetidir. Hep orta yolu, tarihsel köklerimizi temsil ettiği için büyük bir başarı ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Hizmetten geri durmadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da imam hatip okullarının vatanına ve milletine bağlı nesiller yetişmesinde, ülke ve milletin kalkınmasında büyük bir rolü olduğunu söyledi. İmam hatip neslinin pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını, tüm engellemelere ve yasaklara rağmen herkesten çok çalışarak yol katettiğini belirten Uygur, "Darbeler, muhtıralar, ülkemizin zor zamanları imam hatip nesli için daha da zor geçti. Ama en zor zamanlarda ülkemize ve milletimize hizmetten geri durmadık. Bugün de aklın ve kalbin birlikte olması gerektiği bir dönemdeyiz. İyiliği çoğaltmaya; savaşların, kıtlıkların yaygınlaştığı bir dönemde merhametli olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Birlikte yürümeye, gönüllerimizi zenginleştirmeye gayret etmeliyiz" diye konuştu.

Tabanda inşa edilen bir model

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da imam hatip okullarının, 1951'den beri son 10 yıl hariç sürekli bir varlık mücadelesi içinde olduğunu ve halkın fedakarlığı ve teveccühü ile ayakta kaldığını söyledi. İmam hatip okullarının yukardan aşağı inşa edilen bir model değil halkın talebiyle aşağıdan yukarı doğru inşa edilen kurumlardan biri olduğunu belirten Ceylan, "Bugün imam hatip okullarımızda okuyan gençlerimiz, diğer öğrencilerle eşit haklara sahip bir şekilde eğitim alıyor, ülke için katma değer üretmek üzere çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Sahanın fotoğrafını çekiyoruz

Yaptıkları çalışma ile okullar üzerinde oluşturulan yanlış algıları ortadan kaldırarak sahanın fotoğrafını yansıtmak istediklerini belirten Ceylan, "Maalesef bir dezenformasyon ve algı süreci sürüyor. Bu sadece yanlış bilgiden değil doğru bilginin de sahada olmamasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. "Her yere imam hatip okulu mu açıldı? Bütün öğrenciler imam hatiplere mi gönderiliyor? Bu okullar başarısız mı? Öğrenciler hangi derslerden mahrum kalıyor?" sorularına cevap verecek bir sunum hazırladıklarını, imam hatip okullarının her sene üst üste koyarak bir adım ileriye taşıdıkları başarılarını da aktardıklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları 1913-2022 raporu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı tarafından sunuldu. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

RAPORDAN VERİLER...

10 liseliden 1'i imam hatipte

Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli imam Hatip Okulları raporuna göre, Türkiye'deki tüm okulların sayısı 32 bin 702 iken imam hatip okullarının sayısı bina olarak 4 bin 413. Bu rakamın genele oranı ise yüzde 13,49'a tekabül ediyor. Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344. İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630. Bu rakamın genele oranı 10,34. İHL öğrencilerinin yıllara göre sayısına bakıldığında 1996 yılında 188 bin 896 öğrenci, 2004 yılında 84 bin 898 öğrenci, 2022 yılında da 514 bin 630 öğrenci bu okullarda eğitim alıyor.

10 dil, 8 ayrı bölüm

İmam hatip proje liselerinin 2014 yılında hayata geçirilmesiyle birlikte imam hatip liselerinde program çeşitliliğine gidildi. Bu çerçevede liselerde 8 ayrı program uygulanıyor, çeşitli alanlara ilgi ve yeteneği olan gençler bu bölümleri tercih edebiliyor. İmam hatiplerde Dil, Hafızlık, Sanat, Spor, Musiki, Uluslararası, Teknoloji, İlahiyat bölümleri yer alıyor. İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, İtalyanca olmak üzere 10 ayrı dilde hazırlık sınıfının bulunduğu 48 okul mevcut. Proje imam hatip liseleri merkezi sınav ve özel yetenek sınavıyla öğrencilerini belirliyor.

105 ülkenin genci bu okullarda

Hafızlık Pekiştirme Programı uygulayan Hafızlık Proje İmam Hatip Liselerinin sayısı 58. Bu okullara gençler, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra kayıt olabiliyor. Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı uygulayan sanat bölümlerinin yer aldığı 14 okula öğrenciler özel yetenek sınavıyla kabul ediliyor. Spor Programı uygulayan 8 okul, Musiki Programı uygulayan 12 okul mevcut. 17 uluslararası imam hatip lisesinde dünyanın 105 ülkesinden gençler Türkiye'den arkadaşlarıyla birlikte eğitim görüyor. Teknoloji ağırlıklı imam hatip liselerinin sayısı ve ilahiyat ağırlıklı eğitim veren imam hatip liselerinin sayısı 2.

Fen liseleriyle eşit müfredat

İmam hatip liselerinin müfredatında İslami ilimler yüzde 30 oranında, fen ve sosyal bilimler ise yüzde 70 oranında yer alıyor. Yani, imam hatip lisesi öğrencileri Anadolu ve fen liseleriyle aynı dersleri, aynı saatlerde alırken üzerine İslami ilimler alanındaki dersleri görüyor. Bu çerçevede eğitim alan imam hatip lisesi öğrencileri YKS sınavlarında da önemli başarılara imza atıyor. 2020 YKS'de ilk 100'de 27, ilk 1.000'de 279 öğrenci yer alırken bu rakam 2021'de ilk 100'de 42, ilk 1.000'de 387 şeklinde gerçekleşti. 2022 YKS'de ise imam hatip lisesi öğrencileri ilk 100'de 57, ilk 1.000'de 436 dereceyle varlık gösterdi.