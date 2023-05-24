Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, bugün TBMM'ye gelerek mazbatalarını görevlilere teslim etti ve kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

2019'dan bu yana TBMM Strateji Geliştirme Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dora bürokrat olarak çalıştığı Meclis'e milletvekili olarak girdi.

Kayıt sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dora, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Dora, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin de milletimiz lehine, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde Meclis'te temsiline eş olarak tamamlanmasıyla birlikte güzel bir yasama yılı çıkarırız inşallah. Milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da kayıt işlemini yapmak üzere kardeşi Emre Yılık ve annesi Saadet Erciyeş ile Meclis'e geldi.

Kayıt işlemi sonrası Yılık'a rozetini annesi taktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden bu yana Hatice Özgener'den sonra Çankırı'nın ikinci kadın milletvekili olduğunu söyledi. Yılık, "Bu da benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Sevgili hemşerilerimi bu dönem Meclis'te temsil edeceğim. Beni destekleyen, bana inanan, her daim sevgisini hissettiren herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Öte yandan Yılık ile birlikte MHP'den seçilen kadın milletvekillerinin tamamı kaydını yaptırmış oldu.

Meclis'te kayıt yaptıran toplam milletvekili sayısı da 20'ye ulaştı.