VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'nin ezan rahatsızlığı! "Bu ne ya! Ora cami bura cami"
Gazze'de can kaybı 33 bini geçti
"Kilit kavşak"ta bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor
Refah'ta 600 bin çocuk İsrail saldırılarının tehdidi altında
MEB, "Aile Eğitim Bülteni"nin mart ayı sayısını yayımladı
06 Nisan 2024 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 11:45:00

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2022 Yılı İçin Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması"nda değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında teati edilen 26 Şubat 2024 ve 6 Mart 2024 tarihli mektupların onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Ankara'da 28 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, genel hükümleri, bütçe ve mali kaynakları içeriyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan milletlerarası anlaşma resmi gazete
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX