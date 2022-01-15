Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

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15 Ocak 2022 Cumartesi 15:50:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 15:51:00

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: AA

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Ankara'da hayatını kaybeden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi.

80 yaşında vefat eden Edibali için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile akrabaları ve partililer katıldı.

Edibali'nin cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) devlet töreninin ardından İstanbul'a götürülecek. 16 Ocak Pazar günü de Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

EDİBALİ İÇİN MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Edibali'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile çok sayıda yeni ve eski siyasetçi ile Meclis personeli katıldı.

Edibali'nin naaşı, yarın İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1942 yılında dünyaya gelen Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Bayrak, Gerçek dergi ve gazetelerinin kurucusu ve başyazarlığı görevlerini yapan Edibali, 19. Dönemde Kayseri Milletvekili olarak seçildi. Islahatçı Demokrasi Partisi ve Millet Partisi Genel Başkanlığı da yapan Edibali, evli ve altı çocuk babasıydı.

Etiketler : millet partisi aykut edibali cenaze töreni
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