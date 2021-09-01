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01 Eylül 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 09:00:00

Millet İttifakı sessiz! HDP ne bayramda ne yasta

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HDP'nin milli bayramlar ve 10 Kasım'ı yok saymasına, Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İP'den tepki gelmiyor.

Türkiye, milli bayramlarda ve 10 Kasım'da kenetlenirken, Millet İttifakı içindeki HDP hiçbir etkinlik için resmi mesaj yayınlamadı. İttifakın ortakları CHP ile İP ise, bu tavra ses çıkarmıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda HDP'nin resmi sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlanmadı. Parti, 10 Kasım'da da bu tavrını değiştirmedi. Partinin eşgenel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da, bu özel günlerde Twitter ve Instagram hesaplarından herhangi bir mesaj paylaşmadı.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ

Partinin yetkili hesapları bu günleri 'es' geçerken, HDP'li eski milletvekili Lezgin Botan, 10 Kasım'da Seyit Rıza'nın fotoğraflarını paylaşarak Atatürk'e hakaretler yağdırdı.

Partinin eşgenel başkanları, milli bayramlardaki törenlerde de yer almazken, Külliye'de yapılan etkinliklere de katılmadı.

MİLLET İTTİFAKI SESSİZ

HDP'nin bu tavrına rağmen, birlikte hareket ettiği Millet İttifakı içindeki paydaşlarından bu konuda herhangi bir tepki gelmedi. CHP veya İP'nin resmi hesaplarında, HDP'nin bu tavrına karşı herhangi bir eleştiri veya kınama olmadı.

Etiketler : Millet İttifakı HDP BAYRAM YAS
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