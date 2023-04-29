Millet İttifakı eleştirisi... "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda İzmir mitinginde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor

Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle, parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu?

İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu? Biz İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saate geliyorduk. Şimdi 3 saat 15 dakika

Dün Hasan Tahsin'in tabancayla mücadele, bugün Akıncı ile, Kızılelma ile, TCG Anadolu ile, Altay ile, Atak ile devam ediyor

Her dönem olduğu gibi bugünde karşımıza birileri çıktı. Her dönemde bir maskeyle ayağımıza dolanan eski Türkiye hayaleti, bu defa da 9'lu masa olarak arz-ı endam eyledi

Kandil ne diyor? "Oyumuz Kılıçdaroğlu'na". Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada

300 milyar dolar bulmuş. Sen getirdin de biz "neden getirdin?" mi dedik? Eğer vereceksen Merkez Bankası'na ver. Ama yalan söyleme. Hayatı yalan

Her biri ayrı telden çalıyor, ayrı yöne çekiyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Sürekli dönüyor, nerde duracağı belli değil. Siz ne ayaksınız ya?

Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin hakkının çiğnenmesine izin vermedik. Bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik.

Benim tanıdığım İzmir, cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömer

14 Mayıs, Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyaseti emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı, yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır

Benim tanıdığım İzmir, cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömer

İzmir'e son 21 yılda 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 11 bin 415 adet yeni derslik inşa ettik

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