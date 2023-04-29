Millet İttifakı eleştirisi... "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı"

Millet İttifakı eleştirisi! Başkan Erdoğan: Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı
Başkan Erdoğan, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda İzmir mitinginde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor
Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle, parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu?
İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu? Biz İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saate geliyorduk. Şimdi 3 saat 15 dakika
Dün Hasan Tahsin'in tabancayla mücadele, bugün Akıncı ile, Kızılelma ile, TCG Anadolu ile, Altay ile, Atak ile devam ediyor
Her dönem olduğu gibi bugünde karşımıza birileri çıktı. Her dönemde bir maskeyle ayağımıza dolanan eski Türkiye hayaleti, bu defa da 9'lu masa olarak arz-ı endam eyledi
Kandil ne diyor? "Oyumuz Kılıçdaroğlu'na". Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada
300 milyar dolar bulmuş. Sen getirdin de biz "neden getirdin?" mi dedik? Eğer vereceksen Merkez Bankası'na ver. Ama yalan söyleme. Hayatı yalan
Her biri ayrı telden çalıyor, ayrı yöne çekiyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Sürekli dönüyor, nerde duracağı belli değil. Siz ne ayaksınız ya?
Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin hakkının çiğnenmesine izin vermedik. Bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik.
Benim tanıdığım İzmir, cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömer
14 Mayıs, Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyaseti emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı, yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır
Benim tanıdığım İzmir, cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömer
İzmir'e son 21 yılda 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 11 bin 415 adet yeni derslik inşa ettik
Ayrıntılar geliyor...
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