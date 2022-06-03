VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Miçotakis'ten Ege'de 'Keçi' provokasyonu
Türkiye'den 'Operasyon yapmanızdan kaygılıyız' diyen ABD'ye yanıt
‘Milli Ordu'dan gövde gösterisi!
"Türkiye" dünya basınında!
Milli Muharip Uçak'ın motoru geldi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Haziran
30-50 yaş arasına böbrek taşı uyarısı
Çocuğunuz 3 yaşında ve konuşamıyorsa dikkat!
Diş ağrısını hafifleten öneriler
Meteoroloji uyardı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız
Zelenskiy: 12 milyon Ukraynalı ülke içinde yerinden edildi
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Türkiye'den ABD'ye: Suriye'de tedbirleri almakta kararlıyız
Ömer Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
MSB EFES-2022 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu?
OPEC+ grubu temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Çin'le iş birliği mesajı
03 Haziran 2022 Cuma 08:49:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 08:50:00

Miçotakis'ten Ege'de 'Keçi' provokasyonu

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

Batı'nın ‘sırtını sıvazladığı' Yunanistan Başbakanı Miçotakis, selefleri gibi provokasyona imza atarak ‘gayri askeri' statüdeki Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara-Atina arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret etti. Yunan basını Başbakan Miçotakis'in ziyaretini bir gün önceden manşetlerine taşıdı. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceğini yineleyen Yunan basını ziyaretin esas olarak turizm odaklı olmasının planlandığını, Ankara-Atina hattındaki gerilim sonrası ziyaretin niteliğinin değiştirildiğini yazdı.

TÜRK KARASULARINDA

Keçi adası Marmaris'e 4.3 deniz mili, yani 8 kilometre uzaklıkta. Türkiye'nin 6 millik karasuları içerisinde bulunması da adayı tartışmaya açık hale getiriyor. Keçi Adası Lozan Antlaşması'na göre Türkiye sınırları içinde yer alıyor.

Miçotakis dün Kos adasını da ziyaret etti.

ATİNA BUNU HEP YAPIYOR

Türkiye'nin 6 millik karasuları içerisinde bulunan Keçi Adası'nı 2014'te Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, 2017'de Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve 2018'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ziyaret etmişti.

6 Ocak 2014: Eski Yunan Cumhurbaşkanı Papulyas askerlerle Keçi Adası'nı ziyaret etti.

7 Mart 2017: Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos Keçi Adası'nı ziyaret etti. Ziyarete Genelkurmay Başkanı Apostolakis de katıldı.

7 Ocak 2018: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte Keçi Adası'nı ziyaret etti. Çipras, Yunan askerleriyle poz verdi.

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Keçi Adası'nda askerlerle poz vermişti.

Eski Başbakan Çipras'ı adada askerler karşılamıştı.

HARİTALI KIŞKIRTMA

ABD'den adaların egemenliğiyle ilgili yapılan açıklamaları manşetlere taşıyan Yunan medyasında Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri" adı verilen 16 haritanın Yunanistan'ın temsilciliklerine gönderildiği ifade edildi.

Etiketler : Çipras ABD keçi adası Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulo
Dadı arayışında

Dadı arayışında
Defileye 2 ayda hazırlandı

Defileye 2 ayda hazırlandı
Sürpriz barışma

Sürpriz barışma
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
Yayında bayrak teslimi

Yayında bayrak teslimi
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Tatil Eylül'de

Tatil Eylül'de
Kliniğe yatıyor

Kliniğe yatıyor
Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX