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20 Ağustos 2020 Perşembe 07:54:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 08:01:00

Yunanistan karıştı: Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözleri nedeniyle istifa etti

Kaynak: AA

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"Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırma yaptığı" çalışmalarına devam ettiği yönündeki açıklamasını hazmedemediler. Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos istifa etmek zorunda kaldı. Diakopulos'un istifası hızlı bir şekilde Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.

"ORUÇ REİS, ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti.

Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.

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