VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Etiyopya: Savaş çözüm değil
Miçotakis'e mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Türkiye'de 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Baykar'ın insansız savaş uçağına Ukrayna motoru güç verecek
Başkan Erdoğan: Yatırımcılara gereken her desteği vereceğiz
Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı
Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı
Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki
Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin benzinli ve dizel araçlara veda edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
11 Kasım 2021 Perşembe 21:37:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 22:43:00

Miçotakis'e mülteci tepkisi: Nankörlüktür

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarını eleştirerek, "5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına tepki olarak; "Mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür" ifadelerine yer verdi.

Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür.

Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Irak var, Afganistan var vesaire... 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var.

Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet, oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar? Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis de, avenesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibarıyla da hala sürekli elimizde bütün belgeler, video kayıtları var. Nasıl Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, bu göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız.

"YUNANİSTAN'IN KENDİSİ ADETA AMERİKA'NIN BİR ÜSSÜ GİBİ"

Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge.

Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil.

Düşünün, biz NATO ülkesiyiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibarıyla gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir, böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok, Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve bu bölgenin biz sigortasıyız

Etiketler : başkan erdoğan nato yunanistan miçotakis
Nazar ile dönüş

Nazar ile dönüş
Koronaya yakalandı

Koronaya yakalandı
68. yaş mutluluğu

68. yaş mutluluğu
Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak
Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama

Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama
Aşka geldi

Aşka geldi
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Konser maratonu

Konser maratonu
Kalbini komşusuna kaptırdı

Kalbini komşusuna kaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER