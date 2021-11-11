Miçotakis'e mülteci tepkisi: Nankörlüktür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına tepki olarak; "Mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür" ifadelerine yer verdi.



Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür.

Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Irak var, Afganistan var vesaire... 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var.

Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet, oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar? Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis de, avenesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibarıyla da hala sürekli elimizde bütün belgeler, video kayıtları var. Nasıl Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, bu göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız.

"YUNANİSTAN'IN KENDİSİ ADETA AMERİKA'NIN BİR ÜSSÜ GİBİ"

Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge.

Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil.

Düşünün, biz NATO ülkesiyiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibarıyla gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir, böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok, Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve bu bölgenin biz sigortasıyız