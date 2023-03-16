16 Mart 2023 Perşembe 15:21:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 15:21:00
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan!
MHP TBMM Grubu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
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