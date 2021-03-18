  • BIST
    1558.73
  • Dolar
    7,4994
  • Euro
    8,9770
  • Altın
    419,1400
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır"
Hafter geri adım attı! Sürpriz Türkiye talimatı
MHP'de kurultay heyecanı başladı
2 haftadır kayıptı... Hayatını kaybettiği açıklandı
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
Hollanda'da genel seçim sonuçları belli oldu
Fitch Türkiye tahminini yükseltti
1 aylık anne setlere dönüyor
Final yok, ekranlara devam!
Sinan baba olmak istiyor
Bir hafta virüs molası
Belgelerle konuşacağım
Asitli içecekler hastalıkları tetikliyor
Emziren anneler için beslenme tüyoları
Böbrekleriniz için salgının geçmesini beklemeyin
Pandemi kiloyu, kilo uyku apnesini artırdı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Mart
Bakan Koca: Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında AYM'de kapatma davası açtı
Altun'dan HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklama
Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmelerinde ikinci tur tamamlandı
Türkiye'de vaka sayısı 18 bini geçti
Fed faiz kararını açıkladı
Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
18 Mart 2021 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 10:15:00

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı başladı

ABONE OL

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. İYİ Parti ve HDP kurultaya davet edilemedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda yaklaşık 1200 delege oy kullanacak, kurultaya seyirci kabul edilmeyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. Kurultaya seyirci kabul edilmeyecek. Kurultayda "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Yoklama ve açılışın ardından Divan Başkanlığı seçimiyle çalışmalarına başlayacak kurultayda, MHP Genel Başkanı Bahçeli açılış konuşması yapacak.

Bahçeli'nin hitabının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporları okunup ibraz edilecek.

Kurultaya misafir olarak katılacak siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından ise "genel başkan" ve "genel merkez organları" seçimlerine geçilecek.

İYİ PARTİ VE HDP DAVET EDİLMEDİ

Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağlayacak. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulanacağı kurultayı izleyecek basın mensuplarına Kovid-19 testi yaptırıldı.

BAHÇELİ İLK KEZ 6 TEMMUZ 1997'DE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

19 Nisan 1987'de MÇP Büyük Kurultayı'nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'inci Olağanüstü Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

23 Kasım 1997'de yapılan 5. Olağan Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'da da seçilmesi halinde MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.

Etiketler : mhp kurultay devlet bahçeli
O Ses sonrası single

O Ses sonrası single
Mutluluğumu kimsenin gözüne sokmam!

Mutluluğumu kimsenin gözüne sokmam!
Karantinaya devam

Karantinaya devam
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Bu galibiyet sana gelsin baba!

Bu galibiyet sana gelsin baba!
'Yıldırım' baskın

'Yıldırım' baskın
Nişantaşı tarzı

Nişantaşı tarzı
Yeni şarkılar geliyor

Yeni şarkılar geliyor
Boyu annesini geçti

Boyu annesini geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER