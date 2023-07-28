MHP'den Kılıçdaroğlu'na kurultay göndermesi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'de bir türlü başlamayan, yerel seçimden sonra yapılması bile konuşulan CHP kurultayına dair kanunu işaret ederek çarpıcı bir tespitte bulundu. Yıldız, "Büyük kongreler parti tüzüğünün gösterdiği süreler içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız." dedi.

"AYKIRILIK GİDERİLMEZSE AYM İHTARDA BULUNUR"

Yıldız, CHP'deki kurultay sürecinin başlamamasının kanuna aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

CHP'de oluşan hal...

Genel başkanlığın görev süresinin dolması sebebiyle boşalması ve genel başkan ile onu seçecek olan büyük kongrenin seçim takvimlerinin örtüşmemesi halinde, 6. fıkra gereği merkez karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini kendi içinde seçeceği bir üyeye tevdi edecek en geç 45 gün içinde büyük kongreye olağanüstü toplantıya çağıracaktır.

SPK 15. maddesinin son fıkrasında öngörülen 45 günlük süre içersinde, genel başkan seçimi için büyük kongresini toplamayan partiye, AYM 6 ay içinde bu aykırılığın giderilmesi için 104. madde gereğince ihtarda bulunur.

"SÜRE DOLMUŞ ZAMANI GERİ SAYAMAYIZ"

"CHP Medyasında konuşan, yazan, çizen hanımefendiler, beyefendiler; Kanunları işimize geldiği gibi yorumlayamayız." diyen Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Siyasi Partiler Kanununun 14. Maddesi herkesin anlayacağı şekilde açıktır. Buna göre; Büyük kongreler parti tüzüğünün gösterdiği süreler içinde toplanır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız.

CHP'DE KURULTAY MUAMMASI

CHP seçimlerden büyük hezimet ile çıktı. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık'tan istifa ederek kurultaya gitmesini beklerken, Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim' diyerek kurultayı yerel seçim sonrası yapmak istediğini söyledi.

CHP'de bayrak açan değişim grubu ise bir an önce seçimin yapılmasını ve yeni genel başkanın belli olmasını istiyor. Yerel seçimlerin mart ayında yapılacağı düşünülürse, CHP'nin Siyasi Partiler Kanununun 14. Maddesini ihlal ettiği görülüyor