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MHP'den İYİ Parti'ye ikinci zeytin dalı
12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00:00

MHP'den İYİ Parti'ye ikinci zeytin dalı... Bahçeli'den Akşener'e yerel çağrısı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ağustos 2019'da İYİ Partililere “yuvaya dön” çağrısının üzerinden yaklaşık 4 yıl sonra teklifini revize etti ve yerel seçimlerde ülke hayrı için ‘ittifak yapalım' dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden ağır yenilgi alan Millet İttifakı bileşenleri, iç tartışmalarla boğuşurken, siyaseti heyecanlandıran çağrı Bahçeli'den geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere kısa bir süre kala Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İyi Parti'ye "komşu olalım" çağrısında bulundu. Önceki gün Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir imzasıyla CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına gönderilen mesajda şöyle denildi:

"Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İyi Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık Dönmediniz Yuvaya, Yerel İktidarda Komşu Olalım Ülke Hayrına.' Programınızda başarılar diler, tekraren sevgi ve saygılarımızı sunarız" denildi.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Meclis'in tatilde, siyasetçilerin seçim bölgelerine dağıldığı bir dönemde gelen bu çağrı, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli'nin 2019'da İyi Parti Kongresi'ne iki gün kala yaptığı "yuvaya dön" çağrısından sonra gelen bu ikinci çağrı, özellikle İyi Parti'de tartışma yarattı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız' dedi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor" paylaşımında bulundu.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Konuştuğum İyi Partili üst düzey yetkililere çağrıyı nasıl karşıladıklarını sordum. 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in bir açıklama yapacağını, yapacağı açıklama öncesi Bahçeli'nin bu hamlesinin zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söyledi. İYİ Partili yetkililer Bahçeli'nin bu çağrısına Meral Akşener'in cevap vereceğini ancak kendileri açısından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da ne düşündüğünün çok önemli olduğunun özellikle altını çizdi.

KÜRŞAD ZORLU: BİZE KATILIN

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise yaptığı açıklamada "Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve milliyetçileri İyi Parti'de buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANIMIZ ÇAĞRISINDA SAMİMİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk'te katıldığı yayında Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı değerlendirdi: "Genel başkanımız çağrılarında samimi. Son derece net, iyi niyetli. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır."

Etiketler : mhp iyi parti devlet bahçeli meral akşener yerel seçim
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