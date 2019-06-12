MHP lideri İstanbul'a karargah kuruyor

Bahçeli'nin programıyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla, 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır” dedi. Yalçın, MHP'nin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla, il çapındaki siyasi faaliyetlerini Cumhur İttifakı'nın kararlı, tavizsiz ve sarsılmaz bir ortağı olarak, büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve ciddiyetle sürdürdüğünü belirtti.

AK PARTİ'YLE UYUM İÇİNDE

MHP'nin seçim çalışmalarının, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'nin seçim programıyla uyum içerisinde devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, MHP teşkilatlarının tam manasıyla mitili İstanbul'a attığını, adeta İstanbul'a karargah kurduğunu kaydetti. Semih Yalçın, “İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız, şehirdeki hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir” açıklamasında bulundu.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

Semih Yalçın, partilerince 23 Haziran için özel bir seçim stratejisi hayata geçirildiğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda dört genel başkan yardımcısının koordinatörlüğünde seçim koordinasyon bölgelerine ayrıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Hemşeri Harekatı'yla bütün illerin siyasi dinamizmi ve sinerjisi İstanbul'da toplanmıştır. Yüreklerin ortak vurması, birlik ve dayanışma ruhunun taşınması için taşrayla İstanbul arasında yeni bir gönül köprüsü kurulmuştur.”