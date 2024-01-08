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MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu
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08 Ocak 2024 Pazartesi 00:08:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 00:08:00

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak tebrik etti.

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona gelindi. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı. İstanbul'un adayı ise Murat Kurum oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Adaylığına ilişkin konuşan Kurum, en başta böyle yüce bir görev için kendisini aday gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Murat Kurum'u telefonla arayarak İBB Başkan Adaylığından dolayı tebrik etti.

Etiketler : Devlet Bahçeli Murat Kurumu tebrik
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