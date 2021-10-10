Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Siz kimin yanındasınız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. HDP'nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. HDP'ye destek PKK'ya destektir. HDP'yle ortaklık, PKK'yla ortaklıktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan Bahçeli, kurultayda emeği geçenlere teşekkür etti. Bahçeli, 3 Eylül 2019'da bir grup annenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde oturma eylemi başlattığını, bu protestonun dalgalar halinde İzmir, Van, Hakkari, Şırnak, Muş ve Almanya'ya kadar yayıldığını söyledi. Dağa zorla, tehditle, baskıyla veya akılları çelinip kandırılarak götürülenlerden 32'sinin geri dönüp anneleriyle kucaklaştığını belirten Bahçeli, "Anaların nefesi kanlı örgüt PKK'nın ensesindedir. HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön kapısından giren, arka kapısından PKK'nın kamplarına, mağara deliklerine yollanmaktadır. HDP'nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. Bu itibarla HDP eşittir PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir, bundan mülhem terörizmin siyasi organizasyonudur. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır. HDP'ye destek, PKK'ya destektir. HDP'yle ortaklık, PKK'yla ortaklıktır" dedi.

'PKK'NIN HDP İSİMLİ AYAĞI KIRILMALIDIR'

Bahçeli, HDP'yi meşru görmenin analara hakaret, bacılara hürmetsiz, şehitlere ve gazilere ise hıyanet olduğunu belirterek, "HDP'nin kapatılması, anaların yüreklerine su serpecektir. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. HDP/PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir. HDP/PKK varsa milli geleceğimiz, ekonomimiz, sosyal barışımız, toplumsal huzurumuz güvenceden mahrumdur. Geldiğimiz bu aşamada teröristlerin ne yatacak bir yeri, ne kaçacak bir meskeni, ne de saklanacak emniyetli bir alanı kalmıştır. Bölücü teröristler, bölücü siyasiler gibi adaletin karşısında hesap vereceklerdir" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERMEK SUÇTUR'

Bahçeli, teröre yardım ve yataklık yapan muhasım güçlerin Türk milletinin sabrını zorladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını, ABD'nin ulusal güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi'ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir. ABD, terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye'yle mi müttefiktir? ABD, PKK/YPG/PYD'nin stratejik ortağı mıdır? Yoksa Türkiye'nin mi stratejik ortağıdır? ABD yönetimi dost mudur düşman mıdır? Terör örgütlerine silah vermek, para vermek, eğitim desteği vermek, uluslararası hukuk çerçevesinde söylersek suçtur, insanlık değerleri adına utanç verici bir rezalettir. ABD, Suriye'den çekiliyormuş, geride 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalan, hepsi uydurma, hepsi temelsizdir."

'ANALARINIZA KOŞUN, ONLARLA KUCAKLAŞIN'

Bahçeli, bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmediğini, partiyi temsilen herhangi bir heyet de göndermediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü konuyu siyaset ve partilerüstü ele aldım. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan devletin diğer bütün kademelerine varıncaya kadar anaların haysiyetli mücadelesinin yanında kararlıca ve ikna edici şekilde durulduğunu gördüm, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak sürece destek oldum. Bunun yanı sıra annelerin meşru eylemlerini yakından takip ettim, hepsinin tepkisini saygıyla karşıladım, yaptıklarını kuşkusuz doğru buldum. Türkiye'nin bu kadar nazik döneminde, evlatlarına çağrıda bulunan annelerin sesi her yerde çınlamakta, samimi çağrıları geniş bir coğrafyada yankılanmaktadır. Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronlarının tasallutu altında bulunanlara diyorum ki; bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun, analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın."

'KADINA ŞİDDET SORUNU ÇÖZÜLMEDEN, HAYAT BİZE ZİNDANDIR'

Bahçeli, 2020'de 527 kadının cinayete kurban gittiğini, bu yılın ilk 9 ayında ise yaklaşık 100 kadın cinayeti işlendiğini söyledi. Masum bir kadına el kaldırmanın, hayatına son vermenin barbarlık ve alçaklık olduğunu belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Gerekçesi ne olursa olsun; kadına şiddet sorunu çözülmeden, uzanan vahşi eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır. Kadın cinayetleri kesilmeden insanlık değerlerini ağzımıza almayı hak göremeyiz. Akan kanı durdurmalı, şiddet ve cinayetlere yol açan sosyal, ekonomik, psikolojik açmazları mutlaka rehabilite ve tedavi etmeliyiz. Aksi halde kadına şiddetin dozajındaki artış, Allah muhafaza, toplumsal huzur, asayiş ve dengeyi hepten mahvedecek, geriye sadece yıkım ve harabeden başka bir şey kalmayacaktır."