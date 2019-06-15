15 Haziran 2019 16:32 | Cumartesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yaptı
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP)'nin Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a giriş videosu paylaşıldı. Konvoyun şehre girişi esnasında çekilen görüntülerin Mehter Marşı'yla kurgulanması büyük beğeni topladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı.
Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bugün ise MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğunu içeren video paylaşıldı. Mehter marşı eşliğinde yayınlanan videoda Bahçeli'nin konvoyunun yolculuğundan bölümler yer alıyor.
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